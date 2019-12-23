Президент Ирана заявил, что убийство генерала ожесточит сопротивление республики по отношению к США

Убийство генерала Касема Сулеймани приведёт к ещё более ожесточённому противостоянию между Ираном и США, заявил президент исламской республики Хасан Рухани.

– Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Вашингтону, – передаёт его слова агенство Fars.

Тем временем командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран не боится угроз США и готов "победить его снова".

— Мы сильны и готовы победить США несколько раз. Мы не беспокоимся об угрозах США, это они должны волноваться, — сказал он.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ввёл трёхдневных общенациональный траур после убийства Сулеймани и пообещал отомстить за убийство военачальника.

Напомним, США решились убить генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Касем Сулеймани занимал пост командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Вместе с ним погибло несколько лидеров шиитского ополчения Ирака Аль-хашд аш-шааби.