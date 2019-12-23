НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
#иран#ирак#сша#вмире

МИД РФ: Убийство США генерала Сулеймани приведёт к росту напряжённости

Касем Сулеймани занимал пост командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Вместе с ним погибло несколько лидеров шиитского ополчения Ирака Аль-хашд аш-шааби.

сегодня в 08:37
Post cover

Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом США приведёт к росту напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявили в российском МИД.

— Убийство Сулеймани... рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряжённости во всём регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, США убили иранского генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Президент исламской республики Хасан Рухани заявил, что убийство Касема Сулеймани приведёт к ещё более ожесточённому противостоянию между Ираном и США.

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...