МИД РФ: Убийство США генерала Сулеймани приведёт к росту напряжённости

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом США приведёт к росту напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявили в российском МИД.

— Убийство Сулеймани... рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряжённости во всём регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, США убили иранского генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Президент исламской республики Хасан Рухани заявил, что убийство Касема Сулеймани приведёт к ещё более ожесточённому противостоянию между Ираном и США.