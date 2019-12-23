Власти США призвали американцев срочно покинуть Ирак

Госдепартамент США и Посольство США в Багдаде призвали американцев незамедлительно выехать из Ирака.

— Гражданам США следует по возможности покинуть Ирак на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности выехать в другие страны наземным путём, — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Вашингтон обратился к соотечественникам с таким призывом на фоне убийства в Ираке иранского генерала, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Напомним, США убили генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ввёл трёхдневных общенациональный траур после гибели Сулеймани и пообещал отомстить за убийство военачальника.

Касем Сулеймани занимал пост командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Вместе с ним погибло несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "Аль-хашд аш-шааби".