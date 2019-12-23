Выжившая при пожаре в Подмосковье бабушка слышала крики родных, но не смогла им помочь

Выжившая при пожаре в жилом доме в Подмосковье 77-летняя пенсионерка слышала крики родных, но не смогла им помочь из-за сильного дыма. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, речь идёт о матери погибшей при пожаре женщины. Когда начался пожар, она спала на первом этаже дома и проснулась от запаха дыма.

Когда пенсионерка вышла из комнаты, она увидела пламя, бушующее со стороны лестницы. Подняться на второй этаж к родным она не смогла и вышла на улицу. Оказалось, что крыша дома уже горит. Со второго этажа никто не спустился.

По словам источника, причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования или неисправность проводки.

Напомним, пожар начался рано утром 3 января. При разборе завалов спасатели нашли тела четырёх человек — мужчины и женщины 26 и 25 лет и детей в возрасте трёх лет и девяти месяцев. Лайф опубликовал кадры с дрона, на которых видно сгоревший дом.