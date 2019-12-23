Группа "Ленинград" воссоединится ради выступления на фестивале Coachella

Группа "Ленинград" выступит в качестве одного из хедлайнеров на музыкальном фестивале Coachella в 2020 году. Об этом сообщается в официальном аккаунте мероприятия в "Инстаграме".

"Ленинград" станет единственной группой из России и выступит на одной сцене с Трэвисом Скоттом, Ланой Дель Рей, Фрэнком Оушеном и другими популярными артистами.

Фестиваль пройдёт с 10 по 19 апреля 2020 года в американском городе Индио, штат Калифорния.

Напомним, в мае Сергей Шнуров заявил о роспуске группы "Ленинград". Прощальный тур стартовал 4 июня в Калининграде и завершился 12 октября в Петербурге. Перед последним концертом музыкант рассказал, чем планирует заниматься в будущем. Позже Шнуров признался, что все участники коллектива с оптимизмом встретили "выход на пенсию".

Однако позднее фронтмен рассказал, что группа получила приглашение на международный фестиваль в Калифорнии и ради участия в нём вновь воссоединится.