Шнуров о роспуске "Ленинграда": Уступаем дорогу молодым

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Шнуров о роспуске "Ленинграда": Уступаем дорогу молодым

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Сергей Шнуров. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Впрочем, совсем группа уходить не собирается и готова выступать на некоторых мероприятиях.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время пресс-конференции рассказал, что коллектив намерен "уступить дорогу молодым". Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

Мне кажется, что "Ленинград" — это авангард, это передовой фланг. Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки. Поэтому "Ленинград" уступает дорогу молодым, заявил Шнуров.

Впрочем, совсем уходить со сцены "Ленинград" не собирается. Группу можно будет увидеть на некоторых отдельных мероприятиях, правда, и стоить это будет недёшево — от 300 тысяч долларов.

Напомним, 20 марта Сергей Шнуров в своём инстаграме заявил, что ближайший стадионный тур "Ленинграда" станет завершающим перед роспуском группы.

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