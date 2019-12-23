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#белоруссия#нефть

Белоруссия попросила у России скидку на нефть в $10

Переговоры о стоимости энергоносителя пока не привели к результату, поставки сокращены.

вчера в 20:27
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Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Причиной того, что Россия и Белоруссия ещё не заключили контракт на поставку нефти на НПЗ республики, является просьба Минска дать дополнительную скидку на энергоноситель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят её сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении, — сказал собеседник агентства.

Переговоры по поставкам нефти продолжались длительное время. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что его страна планирует купить в этом году в России примерно 23–25 миллионов тонн нефти.

Сегодня стало известно, что с 1 января подача сырья на НПЗ в Мозыре и Новополоцке снизилась до технологического минимума. Там пока работают с запасами топлива и ожидают итогов переговоров. "Транснефть" заявок на новые поставки пока не получала.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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