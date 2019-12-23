Белоруссия попросила у России скидку на нефть в $10

Причиной того, что Россия и Белоруссия ещё не заключили контракт на поставку нефти на НПЗ республики, является просьба Минска дать дополнительную скидку на энергоноситель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

— Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят её сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении, — сказал собеседник агентства.

Переговоры по поставкам нефти продолжались длительное время. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что его страна планирует купить в этом году в России примерно 23–25 миллионов тонн нефти.

Сегодня стало известно, что с 1 января подача сырья на НПЗ в Мозыре и Новополоцке снизилась до технологического минимума. Там пока работают с запасами топлива и ожидают итогов переговоров. "Транснефть" заявок на новые поставки пока не получала.