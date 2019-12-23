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#дональдтрамп#сша#иран

Трамп выступил с заявлением и назвал Сулеймани террористом номер один

Таким же термином он описал и власти Ирана. Причём заверил, что Белый дом не стремится к их смене.

вчера в 20:34

Дональд Трамп. Фото: twitter/whitehouse

Президент США Дональд Трамп сегодня выступил со специальным заявлением по поводу убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Американский лидер назвал его террористом номер один, который якобы "планировал неминуемые нападения" на американцев.

Прошлой ночью по моему приказу американские вооружённые силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всём мире — Касем Сулеймани, — заявил Трамп журналистам в своём поместье во Флориде. — Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

Трамп заверил, что США не добиваются смены власти в Иране. Однако руководство этого государства он назвал террористами и подчеркнул, что "будущее принадлежит народу Ирана", а не им.

Агрессия иранского режима в регионе, включая подконтрольных боевиков, дестабилизирует регион и соседей, и она должна прекратиться немедленно, — сказал Трамп.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это заслуживает осуждения.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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