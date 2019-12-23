Трамп выступил с заявлением и назвал Сулеймани террористом номер один

Президент США Дональд Трамп сегодня выступил со специальным заявлением по поводу убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Американский лидер назвал его террористом номер один, который якобы "планировал неминуемые нападения" на американцев.

— Прошлой ночью по моему приказу американские вооружённые силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всём мире — Касем Сулеймани, — заявил Трамп журналистам в своём поместье во Флориде. — Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

Трамп заверил, что США не добиваются смены власти в Иране. Однако руководство этого государства он назвал террористами и подчеркнул, что "будущее принадлежит народу Ирана", а не им.

— Агрессия иранского режима в регионе, включая подконтрольных боевиков, дестабилизирует регион и соседей, и она должна прекратиться немедленно, — сказал Трамп.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это заслуживает осуждения.