Стало известно, когда Трамп решил устранить иранского генерала

Американский лидер Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после того, как в конце декабря военная база США в Ираке попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

После этого события глава Белого дома поручил советникам спланировать авиаудар, утверждает издание. Над заданием работали консультант по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Свои планы они обсуждали по зашифрованным каналам связи, поэтому о приказе знал лишь ограниченный круг лиц.

Источник издания заявил, что за Сулеймани некоторое время велась слежка. Удар решили нанести после того, как появилась информация о том, что тот находится в аэропорту Багдада. Ещё один собеседник агентства отметил, что Белый дом точно знал время его прилёта и следил за его передвижением.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Министерстве обороны США пояснили, что он убит с ведома президента Дональда Трампа. В Пентагоне назвали это "решительными оборонительными действиями", цель которых — "защитить персонал США за рубежом", предотвратив новые атаки на объекты Штатов на Ближнем Востоке.