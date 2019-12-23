Потерявшая память россиянка после 16 лет в психдиспансере встретила Новый год дома с родной сестрой и её семьёй. Об этом сама родственница Юлии рассказала Лайфу.

— Семейный праздник у нас — я, муж, ребёнок и Юля. К сожалению, остальные не смогли собраться, все встретили Новый год в своих семьях. На прогулке вчера были, на горке катались. Волосики короткие [у Юли], на Новый год она у нас надела паричок, у дочки взяла. Сейчас она у сестры гостит, — отметила сестра Юли Нелля.

Напомним, 22-летняя Юлия из Томска пропала в 2003 году. Долгих 16 лет семья о ней ничего не знала. Всё это время девушка провела в психоневрологическом интернате Красноярска, так как не помнила ничего из своей жизни. С помощью волонтёров удалось найти родственников девушки. Сестра Юлии рассказала, как прошла первая встреча с девушкой спустя долгие годы расставания.