Минск согласовал поставку первой партии нефти из России по цене без премии

Белоруссия договорилась с Россией о поставке первой партии нефти по цене без премии. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В ближайшее время в республику направят объём сырья, необходимый для бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов страны в январе 2020 года.

— Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, — говорится в заявлении на сайте концерна.

Напомним, ранее представители концерна "Белнефтехим" сообщили, что Россия приостановила поставки нефти в республику. Два нефтеперерабатывающих завода продолжают работать, однако загрузку уменьшили до минимального уровня. В "Транснефти" дали этому объяснение.