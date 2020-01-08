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Регион
Опубликовано 8 января 2020, 02:10

Песков заявил, что Москва готова обсуждать Ливию с США

Москва готова обсуждать ситуацию в Ливии вместе с властями США. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты готовы обсуждать непростую ситуацию в Ливии вместе с Россией. Более того, глава Белого дома уже провёл переговоры по этой теме с лидерами Турции и Германии.

Напомним, в Ливии продолжается гражданская война, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии удерживает город Триполи, на который наступают войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара. ПНС запросило у Турции военную поддержку. В свою очередь, Халифа Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию. Он призвал граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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