Песков заявил, что Москва готова обсуждать Ливию с США

Москва готова обсуждать ситуацию в Ливии вместе с властями США. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты готовы обсуждать непростую ситуацию в Ливии вместе с Россией. Более того, глава Белого дома уже провёл переговоры по этой теме с лидерами Турции и Германии.