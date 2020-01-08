Песков заявил, что Москва готова обсуждать Ливию с США
Москва готова обсуждать ситуацию в Ливии вместе с властями США. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты готовы обсуждать непростую ситуацию в Ливии вместе с Россией. Более того, глава Белого дома уже провёл переговоры по этой теме с лидерами Турции и Германии.
Напомним, в Ливии продолжается гражданская война, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии удерживает город Триполи, на который наступают войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара. ПНС запросило у Турции военную поддержку. В свою очередь, Халифа Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию. Он призвал граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом.
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