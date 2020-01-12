Армия Хафтара обвинила войска ПНС в нарушении перемирия

Несмотря на договорённости о прекращении огня, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) вооружённые формирования несколько раз нарушили достигнутые соглашения. Об этом сообщает портал Afrigatenews со ссылкой на командующего Западным округом Ливийской национальной армии (ЛНА) Мабрука аль-Газави.

— Эти формирования нарушили перемирие на ряде направлений, используя все виды оружия, включая артиллерию. Мы по-прежнему привержены выданным нам до полуночи приказам, ожидаем новых инструкций, — приводит его слова портал.

Ранее Лайф сообщал, что 8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которой все стороны конфликта призвали к прекращению огня. Ливийская армия под руководством Халифы Хафтара согласилась на такой шаг, но пообещала "жестокий ответ" в случае нарушения соглашения.