СМИ: Халифа Хафтар прибыл в Москву для переговоров с главой ПНС

Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для переговоров с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ожидается, что стороны обсудят все детали конфликта в стране именно в Москве 13 января.