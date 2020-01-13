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Регион
Опубликовано 13 января 2020, 01:53

СМИ: Халифа Хафтар прибыл в Москву для переговоров с главой ПНС

Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для переговоров с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ожидается, что стороны обсудят все детали конфликта в стране именно в Москве 13 января.

Напомним, в Ливии идёт гражданская война. ПНС удерживает город Триполи, на который наступают войска ЛНА под руководством Халифы Хафтара. ПНС запросило у Турции военную поддержку, а Халифа Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию, призвав граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом. При этом в полночь 12 января стороны сообщили о прекращении огня.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Артур Белкин
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