СМИ: Халифа Хафтар прибыл в Москву для переговоров с главой ПНС
Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для переговоров с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, ожидается, что стороны обсудят все детали конфликта в стране именно в Москве 13 января.
Напомним, в Ливии идёт гражданская война. ПНС удерживает город Триполи, на который наступают войска ЛНА под руководством Халифы Хафтара. ПНС запросило у Турции военную поддержку, а Халифа Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию, призвав граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом. При этом в полночь 12 января стороны сообщили о прекращении огня.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов