Премьер ПНС пригрозил возобновлением боевых действий в Ливии

Премьер-министр заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж обратился к жителям страны с призывом сплотиться для решения возникших в стране проблем через диалог, но в то же время пригрозил возобновлением боевых действий, если противник нарушит перемирие. Его сообщение опубликовано на сайте Правительства Триполи.

— Я призываю всех ливийцев перевернуть страницу прошлого, отбросить разногласия и сплотиться, чтобы вместе идти к миру и стабильности. Мы должны понимать, что наши разногласия должны решаться демократическим путём, через диалог, — говорится в телефонном обращении главы ПНС.

Он отметил, что его правительство согласилось на подписание соглашения о перемирии для предотвращения "пролития крови ливийцев", но отметил готовность вернуться к военным действиям, если соглашение будет нарушено.

Ранее Лайф сообщал, что главный противник ПНС лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для проведения переговоров с премьер-министром Правительства национального согласия Фаизом Сараджем. Ожидается, что встреча состоится в понедельник, 13 января.