Эрдоган поведал о "бегстве" Хафтара из Москвы

Турция готова преподать урок ливийскому маршалу, если тот и дальше будет наступать на позиции Правительства национального согласия (ПНС) страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией сбежал из Москвы после провала переговоров с представителями Правительства национального согласия Ливии. По его данным, Халифа Хафтар сперва согласился подписать соглашение о перемирии, но затем передумал и "обратился в бегство", передаёт Reuters.



— Если атаки Хафтара против народа и законного Правительства Ливии продолжатся, мы не станем воздерживаться от того, чтобы преподать ему урок, — добавил турецкий лидер во время выступления в парламенте.

При этом Эрдоган подтвердил своё намерение участвовать в конференции по Ливии, которая пройдёт в Берлине 19 января несмотря на то, что переговоры в Москве не принесли результатов.