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Опубликовано 15 января 2020, 22:07

Володин объяснил, как Госдума будет рассматривать кандидатуру Мишустина

Вячеслав Володин. Фото © VK / "Государственная дума"

Вячеслав Володин. Фото © VK / "Государственная дума"

Сначала будут встречи с фракциями и депутатами, а затем вопрос поднимут на пленарном заседании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как 16 января в палате будет происходить рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.

С девяти часов кандидат на пост председателя правительства в рамках предваряющей процедуры дачи согласия [Госдумы на предложенную кандидатуру] будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И на 14:00 — мы уже обсуждаем повестку, корректируем её — приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания, — сообщил журналистам председатель Госдумы.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл внеочередное заседание Совета ГД с участием Мишустина. Володин больше часа общался с кандидатом в премьеры.

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Сусанна Витвинская
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