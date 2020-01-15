Володин объяснил, как Госдума будет рассматривать кандидатуру Мишустина

Сначала будут встречи с фракциями и депутатами, а затем вопрос поднимут на пленарном заседании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как 16 января в палате будет происходить рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.

— С девяти часов кандидат на пост председателя правительства в рамках предваряющей процедуры дачи согласия [Госдумы на предложенную кандидатуру] будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И на 14:00 — мы уже обсуждаем повестку, корректируем её — приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания, — сообщил журналистам председатель Госдумы.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу.