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Регион
Опубликовано 19 января 2020, 14:39

Путин прибыл в Берлин на саммит по Ливии

Перед началом переговоров глава государства может встретиться с турецким коллегой.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

Перед началом саммита глава государства может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись 8 января в Стамбуле. По итогам встречи они призвали все стороны конфликта в Ливии к прекращению огня.

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Александр Юнашев
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