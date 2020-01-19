Путин прибыл в Берлин на саммит по Ливии
Перед началом переговоров глава государства может встретиться с турецким коллегой.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.
Перед началом саммита глава государства может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись 8 января в Стамбуле. По итогам встречи они призвали все стороны конфликта в Ливии к прекращению огня.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin