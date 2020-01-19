Без России не решить. Фоторепортаж с саммита в Берлине
На полях конференции Владимир Путин провёл встречи в том числе с Реджепом Эрдоганом, Борисом Джонсоном, Урсулой фон дер Ляйен.
Президент России Владимир Путин посетил международную конференцию по Ливии, которая проходила в здании Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине, фотоотчёт опубликован на сайте Президента России. На одном из снимков видно, что лидеры других стран рассказывают российскому президенту о своей позиции по кризису в регионе.
В саммите также приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, лидеры Турции и Франции — Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, начальник канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На конференцию прибыли глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин приехал на российском лимузине Aurus к зданию Ведомства федерального канцлера Германии в центре Берлина. Главу государства у дверей встречали канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он провёл краткие переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарём США Майком Помпео "на полях" конференции по Ливии, а также побеседовал с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи. Перед началом переговоров Путин также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.