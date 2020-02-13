Названы сроки первого полёта российского космического корабля "Орёл"

Тестовые беспилотные полёты пройдут в 2023 и 2024 году, а уже к 2030-му планируется высадка космонавтов на Луне.

Российский космический корабль "Орёл" совершит первый пилотируемый полёт в 2025 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы разработчика — Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Отмечается, что первый беспилотный пуск на орбиту запланирован на сентябрь 2023 года, а к МКС — в 2024 году. В 2026 и 2027 году также планируются полёты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжёлого класса "Енисей". В этом же году планируется завершить испытания и начать полноценную эксплуатацию летательного аппарата.

В 2029 году запланирован первый полёт космонавтов на "Орле" на Луну, а в 2030-м — высадка на её поверхность. Сейчас РКК "Энергия" разрабатывает две модели корабля, первая — полноразмерный макет для тестового запуска, вторая — корабль многоразового использования на десять полётов, который также будет испытан и введён в действие.

"Роскосмос" и РКК пока не дали официального подтверждения данной информации.