Названы сроки первого полёта российского космического корабля "Орёл"
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Тестовые беспилотные полёты пройдут в 2023 и 2024 году, а уже к 2030-му планируется высадка космонавтов на Луне.
Российский космический корабль "Орёл" совершит первый пилотируемый полёт в 2025 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы разработчика — Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Отмечается, что первый беспилотный пуск на орбиту запланирован на сентябрь 2023 года, а к МКС — в 2024 году. В 2026 и 2027 году также планируются полёты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжёлого класса "Енисей". В этом же году планируется завершить испытания и начать полноценную эксплуатацию летательного аппарата.
В 2029 году запланирован первый полёт космонавтов на "Орле" на Луну, а в 2030-м — высадка на её поверхность. Сейчас РКК "Энергия" разрабатывает две модели корабля, первая — полноразмерный макет для тестового запуска, вторая — корабль многоразового использования на десять полётов, который также будет испытан и введён в действие.
"Роскосмос" и РКК пока не дали официального подтверждения данной информации.
Разработки летательного аппарата ведутся уже более десяти лет. Ранее сообщалось, что корабль "Орёл", первый запуск которого планируется в 2023 году, оказался слишком тяжёлым для вывода на орбиту. В декабре разработчики запросили у "Роскосмоса" 18 миллиардов на его доработку.