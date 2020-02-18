Госдума разрешила показ нацистской символики при условии осуждения нацизма

При этом в документе не стали уточнять, в каких именно сферах разрешено использование свастики и т.п. без пропаганды.

Госдума в третьем, финальном чтении приняла законопроект, который отменяет штрафы за показ нацистской или экстремистской символики. Но при условии, что это делается для осуждения такой идеологии.

Статья Кодекса об административных правонарушениях, которая касалась запрета на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций, теперь дополнилась примечанием: "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Как уже сообщал Лайф, соответствующие поправки к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" предложила внести группа депутатов, в том числе вице-спикер Пётр Толстой, а также председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарёв. Ямпольская отметила, что расширение удалось сделать "более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма".