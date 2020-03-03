Бывший тренер сборной России из Германии назвал Родченкова лжецом

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер, возглавлявший женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год, принял участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Тренер отметил, что больше часа давал ответы на все вопросы, и сообщил, что назвал бывшего главу московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова лжецом.

В качестве доказательства Пихлер привёл историю из 2013 года. По словам Родченкова, в январе наставник был в Оберхофе с Екатериной Глазыриной, хотя на самом деле, как рассказал Пихлер, он готовил команду к этапу в Рупольдинге на сборе в австрийском Зеефельде. Глазырина же, в свою очередь, даже не планировала приезжать в Оберхоф.

— Его слова — ложь, эта история многое говорит о Родченкове. В Германии мы говорим: если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять. Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит, — цитирует Пихлера ТАСС.

Тренер также сообщил, что был рад видеть бывших подопечных Зайцеву и Романову, встретившись с ними за ужином.

— Им важно бороться за правду, поскольку считаю, что всё это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики, — заключил Пихлер.

Международный олимпийский комитет ранее признал всех троих виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Ранее адвокат россиянок сообщил, что российские и британские эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова на доказательных документах. А CAS потребовал от МОК объяснений из-за поддельных подписей.