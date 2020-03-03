У летевших через Москву в Шанхай китайцев обнаружен коронавирус

Граждане Китая, летевшие из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, заразились новым типом коронавируса, сообщается в заявлении правительства провинции Чжэцзян.

Всего болезнь была обнаружена у восьми человек.

Первой заболевшей оказалась 31-летняя женщина, летевшая через столицу России. Утром 28 февраля она приехала в уезд Цинтянь, где спустя двое суток у неё были констатированы признаки заболевания. При этом симптомы у неё обнаружились ещё 16 февраля, она принимала лекарства самостоятельно.

Второго марта коронавирус был выявлен ещё у шести человек, которые работали вместе с ней в одном из ресторанов в Италии и прибыли в Цинтянь 28 февраля. Последний мужчина, летевший через Германию, прибыл в уезд 29 февраля.

Сейчас все инфицированные помещены в отдельную клинику, изолированы и проходят лечение.