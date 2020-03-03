В Китае 98-летняя женщина смогла вылечиться от коронавируса

Отмечается, что у пожилой женщины началась лихорадка в начале февраля, после чего она была доставлена в больницу города Ухань вместе со своей 55-летней дочерью, которая также была заражена. Женщина находилась в критическом состоянии, а её температура доходила до 40 градусов. Врачи выписали ей курс с применением противовирусных препаратов и круглосуточно наблюдали за пациенткой. Через некоторое время она почувствовала себя лучше и вскоре покинула клинику.