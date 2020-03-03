В Китае 98-летняя женщина смогла вылечиться от коронавируса

Жительница Китая по фамилии Ху, которой в этом году исполнилось 98 лет, успешно справилась с заболеванием коронавирусом нового типа, сообщает Синьхуа.
Отмечается, что у пожилой женщины началась лихорадка в начале февраля, после чего она была доставлена в больницу города Ухань вместе со своей 55-летней дочерью, которая также была заражена. Женщина находилась в критическом состоянии, а её температура доходила до 40 градусов. Врачи выписали ей курс с применением противовирусных препаратов и круглосуточно наблюдали за пациенткой. Через некоторое время она почувствовала себя лучше и вскоре покинула клинику.
— Её выздоровление принесёт уверенность другим пациентам, которые всё ещё находятся на лечении, — сказал главврач больницы.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зафиксирована в Поднебесной в конце декабря. На данный момент зарегистрирован 80 151 случай заражения. 47 204 заболевших пациента выздоровели. За прошедшие сутки почти 2,8 тысячи покинули больницы, а число погибших достигло отметки 2943.
Ранее Лайф сообщал о новых случаях заражения в Индонезии, Шотландии, Армении, Люксембурге, Саудовской Аравии, Сенегале, Латвии, Португалии, Марокко, Тунисе и Латвии.