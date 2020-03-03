В аптеке в здании Госдумы раскупили все медицинские маски

В целом же по стране дефицита нет, но защитные средства заметно подорожали.

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В аптеке, которая находится в здании Государственной думы, закончились медицинские маски. В этом убедился корреспондент Лайфа. В торговой точке заверили, что новое поступление ожидается только на следующей неделе.

Тем временем известный американский хирург призвал людей перестать покупать маски, так как считает, что они не помогают защититься от болезни. Он подчеркнул, что средства защиты больше нужны больным, чем здоровым. А вот тайские предприниматели выкрутились из ситуации с дефицитом не совсем законным и совсем неприятным способом: они продавали использованные медицинские маски под видом новых.

Случаи заражения уханьским коронавирусом были выявлены в более чем 70 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко. Основная масса заболевших приходится на Китай. Там, по последним данным, жертвами заболевания стали более 2,9 тысячи человек. Число инфицированных превысило 80 тысяч, больше половины из которых выздоровели.