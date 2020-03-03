"Всех изолировать!" На Украине устроили новый протест из-за коронавируса

Мужчина с симптомами заболевания был госпитализирован, а его супруга осталась дома, у женщины нет признаков болезни и нормальная температура, у неё будут брать мазки и отправлять на исследование.

Черновчане перекрыли дорогу, они кричали и бунтовали из-за того, что женщина всё ещё находится в квартире. Местные власти вскоре сообщили, что сегодня жену заболевшего заберут на обсервацию, а подъезд, где они проживают, будет продезинфицирован.

Первые протесты из-за китайской инфекции вспыхнули на Украине в конце февраля. Жители Новых Санжар, куда привезли эвакуированных из Ухани, сначала не хотели пускать транспортные средства на территорию посёлка, а затем закидали автобусы с эвакуированными камнями и угрожали их сжечь. Пострадало девять полицейских, возбуждено два уголовных дела. Вдохновителем протеста стал местный священник ПЦУ. Далеко не все жители Незалежной были рады возвращению сограждан. Селяне Тернопольской области вышли под дождь на двухчасовой молебен в надежде на то, что вера поможет отвадить "заразную напасть" от их порога, а жители Полтавской области даже успели возвести баррикады. Также было предложение отправить эвакуированных из рассадника коронавируса соотечественников куда-нибудь в радиоактивную Чернобыльскую зону, чтобы они никого не заразили.