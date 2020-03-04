Заражённый коронавирусом украинец узнал о своём диагнозе в день рождения

Заражённый коронавирусом мужчина узнал о диагнозе в свой день рождения, 3 марта ему исполнилось 39 лет, сообщает ТСН.

Как рассказала жена мужчины, 28 февраля супруг ощутил недомогание, а на следующий день у него поднялась температура, которую никак не получалось сбить, и он обратился в больницу. Вчера врачи подтвердили инфицирование CoViD-2019.

Женщина не понимает, как ему удалось заразиться, они путешествовали по Италии вдвоём, ни с кем не контактировали, старались избегать массовых скоплений людей.

В настоящее время супруга тоже госпитализирована, несмотря на то что у неё нет никаких симптомов болезни и нормальная температура. Её соседи не поняли, что такое самоизоляция, и не дали ей спокойно провести дни карантина дома, люди вышли на стихийный митинг в Черновцах и вынудили власти направить украинку в больницу, где она проведёт 14 дней.

Напомним, вчера на Украине подтвердили первый случай коронавируса.