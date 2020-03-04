Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство РФ на фоне мировой вспышки коронавируса ограничило вывоз из России масок и других медицинских изделий. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении на соотвествующий запрет уточняется, что он продлится со 2 марта до 1 июня. Также уточняется, что он не распространяется на вывоз медизделий из страны для личного пользования.

В список медизделий, которые временно нельзя вывозить из страны, также попали защитные очки, костюмы химзащиты, бинты, вата, медицинские перчатки и халаты, а также ряд дезинфицирующих средств.

— Действие запрета не распространяется на вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам (в том числе Китаю), — отметили в ведомстве.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в Китае. Заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. На сегодняшний день число жертв пневмонии нового типа в самом Китае превысило 2900 человек.