В аптеке в Госдуме снова появились медицинские маски

Пока их продают по 10 штук в одни руки.

В аптеке в здании Государственной думы РФ в Москве снова появились медицинские маски после того, как их все раскупили накануне.

Большой спрос на маски всё ещё сохраняется, но теперь их продают по 10 штук в одни руки. Одно медицинское изделие стоит два рубля 40 копеек.