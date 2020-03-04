В аптеке в Госдуме снова появились медицинские маски
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Пока их продают по 10 штук в одни руки.
В аптеке в здании Государственной думы РФ в Москве снова появились медицинские маски после того, как их все раскупили накануне.
Большой спрос на маски всё ещё сохраняется, но теперь их продают по 10 штук в одни руки. Одно медицинское изделие стоит два рубля 40 копеек.
Ранее главный хирург США призвал граждан перестать скупать маски, так как они неэффективны для предотвращения заражения коронавирусом. А в Таиланде предприимчивые бизнесмены продавали использованные медицинские изделия под видом новых.