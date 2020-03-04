Эрдоган: Турция умеет, но не хочет воевать

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что его страна "доказала всем, что умеет воевать", но при этом не хочет полномасштабных военных действий на территории Сирии. Об этом он заявил, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития в среду.

— Надеюсь, что нашей последней операцией мы доказали всему миру, что мы страна, которая умеет, но не хочет воевать. Весь мир с восхищением смотрит на нашу доблестную армию, — отметил политик.

Напомним, при обстреле сирийской армии в провинции Идлиб 33 военнослужащих турецкой армии погибли и ещё 32 пострадали. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о силовом ответе. Как позднее сообщили в Минобороны РФ, погибшие военнослужащие находились там вместе с террористами, поэтому и попали под удар.

А ранее российское военное ведомство сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе. Это свидетельствует о нарушении международного права со стороны Анкары.