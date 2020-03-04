Медведчук: Украине надо менять курс, а не правительство

Чтобы повлиять на ситуацию на Украине, в стране необходимо поменять курс, а не правительство. Об этом заявил глава политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в Верховной раде. Трансляцию с места события вёл телеканал "112 Украина".

По словам политика, сегодня из комментариев членов фракции "Слуга народа" стало ясно, что в ближайшее время в стране появится новый премьер и, как следствие, какая-то часть нового правительства. Однако назвать это "перезагрузкой" нельзя, считает Медведчук.

— Говорить о том, что это перезагрузка, или о том, что на сегодняшний день изменится ситуация в экономической и социальной сфере при приходе нового правительства, даже с новым главой правительства, не приходится. Потому что главный вопрос заключается не в тех людях, — пояснил он.

По словам депутата, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде необходимо изменить политический курс, а именно — выйти из зоны свободной торговли с Евросоюзом, отменить санкции против России и восстановить рыночные отношения со странами СНГ.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины.

Напомним, вчера сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Ранее стало известно, что конфликт между Гончаруком и Зеленским, приведший к заявлению об отставке, произошёл из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного сменой руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.