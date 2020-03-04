Боевики, которые готовили химатаку в Идлибе, отравились сами

Боевики, которые попытались взорвать в Идлибе химические вещества, нарушили герметичность одной из ёмкостей и допустили утечку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.