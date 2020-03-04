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Боевики, которые готовили химатаку в Идлибе, отравились сами

О количестве пострадавших не сообщается.

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Фото © Ammar el Bushy / Anadolu Agency / Getty Images

Боевики, которые попытались взорвать в Идлибе химические вещества, нарушили герметичность одной из ёмкостей и допустили утечку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Это произошло из-за недостаточных знаний и опыта в обращении с отравляющими веществами.

В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию, — говорится в сообщении центра.

Ранее Лайф сообщал, что боевики в Идлибе попытались применить химическое оружие.

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