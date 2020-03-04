В России ограничат доступ к источникам фейков о коронавирусе

Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам, которые занимаются распространением ложной информации о коронавирусной инфекции в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях..., связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, — отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре признали, что в данных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу "массового нарушения общественного порядка и безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли".

В пресс-службе указали, что Роскомнадзор последовательно ограничивает доступ к ресурсам и вносит такие ссылки и их копии в реестр запрещённой информации. Кроме того, регулятор направляет уведомления владельцам площадок и хостинг-провайдерам.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сегодня заявил, что провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в РФ в основном организованы из заграницы, а на самом деле ничего критического не происходит. По мнению Путина, "цель таких вбросов — посеять панику среди населения", а противопоставить этому можно только всеобъемлющее и достоверное информирование граждан.