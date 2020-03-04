Бокерия призвал создать call-центры для информирования россиян о коронавирусе

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В России необходимо создать call-центры, где граждане страны смогли бы получить достоверные данные о коронавирусе. Таким мнением поделился президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия на общественных слушаниях по теме мифов и реальных угроз CoViD-2019 для населения.

— Мне кажется, должна быть создана какая-то структура, типа call-центра, куда человек мог бы позвонить и получить официальную информацию... Этот call-центр, который имел бы соответствующий статус, мог бы сказать, что такая информация у них есть, а такой — нет, — сказал он.

Бокерия также призвал россиян в случае малейшего недомогания обращаться к врачам за авторитетной информацией.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в РФ в основном организованы из заграницы, и на самом деле ничего критического не происходит. А их цель — "посеять панику среди населения". И противостоять фейковым данным может только достоверное информирование граждан.