Политолог Данилин: Поправки в конституцию — это наследие Путина

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что на сегодняшний день в российском обществе присутствуют и исторический, и социальный разрывы, которые могут быть нивелированы предлагаемыми поправками в конституцию. Такую точку зрения он выразил на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

— То, о чём говорится в этих поправках, — это наследие Путина, — считает эксперт. — Это абсолютно ценностные, частично идеологические поправки, которые направлены на формирование идентичности нации, на сшивку разрывов не только исторических, но и социальных.

В частности, по словам политолога, поддержка человека труда, которая получила отражение в поправках, социальная поддержка системы здравоохранения, охрана материнства и детства — всё это направлено на сшивку социального разрыва. А вот исторический разрыв, по мнению Данилина, заключается в спорах между "разными представителями социума" по поводу того, чьими наследниками мы являемся. В качестве примера он привёл недавний скандал вокруг судьи КС Константина Арановского, который призвал не считать Россию правопреемницей СССР, чем, со слов политолога, "поставил крест на всех послевоенных договорённостях".

— В этом плане, конечно, историческая сшивка тоже крайне важна. И упоминание Бога в историческом контексте, безусловно, является одной из частей этой сшивки, ведь развитие невозможно в случае, если мы не едины. В этом плане вера, традиции, семья, русский язык настолько же важны, — добавил он.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.

Как уже сообщал Лайф, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в основной закон. Второе чтение запланировано на 10 марта, а третье — на 11 марта.