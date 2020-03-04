Асад назвал турецкий народ братским

Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что считает турецкий народ братским и не понимает, почему подданые Турции погибают и проливают кровь в Арабской Республике. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

— Конечно, мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ, какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции? — сказал сирийский лидер.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Кроме того, о гибели ещё двоих турецких военных стало известно сегодня. Турция заявила о силовом ответе и применила "рой дронов".

Сегодня боевики в Идлибе попытались применить химоружие, однако отравились сами.