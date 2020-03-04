Показать лицо поправок. ОНФ презентовал новый проект МОЯКОНСТИТУЦИЯ.РФ

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Общественный народный фронт презентовал новый проект МОЯКОНСТИТУЦИЯ.РФ, который призван помочь людям высказать своё мнение по поводу внесения поправок в конституцию и поддержать понравившиеся инициативы.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ доктора Леонида Рошаля, этот проект поможет сделать поправки более понятными для жителей страны, а также привлечь внимание к теме, которая касается каждого.

— Мы знаем, что поправок предложена не одна, а сотня, и, конечно же, нам всем любопытно, кто эти люди. И проект ОНФ как раз призван показать лица этих поправок, — сказала заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещёва.

Она отметила, что каждый желающий сможет снять и загрузить на сайт видеоролик, в котором он расскажет о важности той или иной поправки. Трём лидерам голосования дадут возможность выступить в парламентах регионов, на телевидении и массовых мероприятиях.

Участник презентации проекта школьник Матвей Баранчиков из Перова выразил сожаление, что в силу возраста не сможет принять участие во всероссийском голосовании, от которого зависит "жизнь будущих поколений".

Ранее политолог отметил, что поправки в конституцию — стопроцентное попадание в запросы россиян.