СК показал видео с места, где нашли останки предполагаемой жертвы фигурантов дела "Сети"

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео с места поисковых мероприятий, где были обнаружены останки человека. Предположительно, правоохранители нашли кости ранее пропавшей студентки Екатерины Левченко. Соответствующая запись опубликована на ютуб-канале правительственного органа.

На кадрах видно, что на оцепленном стражами порядка участке лесополосы, расположенном около деревни Лопухи в Рязанской области, ведутся работы по поиску оставшихся частей человеческого тела.

Принадлежат ли данные останки Екатерине Левченко, будет установлено в ходе проведения судебных ДНК-экспертиз, которые назначены на ближайшее время.

Напомним, останки, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко, обнаружил охотник недалеко от места, где нашли возлюбленного девушки — Артёма Дорофеева. Один из фигурантов дела "Сети"* — Алексей Полтавцев, который находится за границей, — признался в убийстве 21-летнего молодого человека и рассказал, что в гибели 19-летней девушки виновен другой фигурант дела — Максим Иванкин, которого недавно приговорили к 13 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористического сообщества.

Отец студентки прокомментировал Лайфу информацию о найденных останках и заявил, что пока не известно, кого нашли. Правоохранители на данный момент информацию о расследовании не разглашают.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.