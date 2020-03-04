"Невозможно это осознать". Блогерша Диденко опубликовала свой первый пост после смерти мужа

Блогерша Екатерина Диденко опубликовала первый пост после смерти мужа Валентина, трагически погибшего на вечеринке в честь дня её рождения.

— Невозможно это осознать. Половинка меня ушла, — написала она в "Инстаграме".

Прощаясь с супругом, она отметила, что он навсегда останется в её сердце. Девушка призналась, что до сих пор не может смириться с произошедшим. Диденко добавила, что будет продолжать жить ради детей.

Фото © Instagram /didenko.katerina

Блогерша вспомнила, что погибший появился на свет в високосный год, также в високосный год они поженились. Смерть его оказалась последней в череде совпадений.

Напомним, трагедия случилась 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы. На праздновании 29-летия известной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко её супруг решил погрузить в бассейн большое количество сухого льда. Химическая реакция, в которую вступили вещества, привела к гибели трёх человек. Девушку обвинили в хайпе на трагедии. Количество подписчиков у неё в инстаграме за несколько дней увеличилось на 600 тысяч. По словам психолога, поведение блогерши может свидетельствовать о зависимости от соцсетей или же о посттравматическом стрессовом расстройстве.