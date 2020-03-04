"Шизофреническое инфополе". Кожевникова возмутилась скандалами с блогерами

Актриса Мария Кожевникова опубликовала гневный пост, в котором выразила своё негативное отношение к "блогерским скандалам", навязываемым ток-шоу на телевидении и статьями в Интернете. Таким мнением она поделилась в своём инстаграме.

— Платить "героям" миллионы за рассказы о смерти мужа и друзей накануне, за изнасилования, разводы, делёжку имущества, романы молодых с пожилыми дамами и остальной треш... Осталось только редакторам договориться, чтобы это ещё и совершалось в прямом эфире, — написала Кожевникова.

Она также отметила, что от нашумевших новостей никуда не скрыться, даже если в доме нет телевизора. Например, по словам актрисы, заголовками о скандале с гей-блогером Андреем Петровым, который брызнул перцовым баллончиком в лицо "пытавшемуся разобраться" соседу и "лишился ногтя", пестрят все издания.

— А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?! — подытожила Кожевникова.

Напомним, последние дни ознаменовались сразу двумя громкими новостями о звёздах Интернета. На вечеринке в честь дня рождения блогера-фармацевта Екатерины Диденко в результате "эксперимента" с купанием в бассейне, наполненном сухим льдом, погиб её муж и двое друзей пары. Что касается Андрея Петрова, он поссорился с соседом из-за громкой музыки, а через день после инцидента сосед подкараулил гей-блогера и его друга Дмитрия Городецкого в подъезде и избил последнего. Сам Петров утверждает, что дело вовсе не в музыке, а в гомофобии.