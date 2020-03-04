НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Спартак" воскрес! Красно-белые вырвали у ЦСКА победу в огненном дерби

Команда Тедеско вышла в полуфинал Кубка России, где сыграет с "Зенитом".

1335
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Невероятно огненным по накалу страстей получилось московское дерби "Спартак" — ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу. Всё началось с места в карьер: уже на четвёртой минуте Зелимхан Бакаев пролетел полполя и вколотил мяч в дальний угол ворот Игоря Акинфеева.

Спустя десять минут Понсе забил второй мяч, и казалось, что интрига в этом матче начинает умирать.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Но, как оказалось, это было только начало. Ещё до перерыва ЦСКА умудрился сотворить камбэк. Сначала Игорь Дивеев сократил отставание, а затем Ильзат Ахметов бильярдным ударом сравнял счёт — 2:2.

Во втором тайме зрители голов не увидели. А иногда не видно было даже и футболистов. После фаер-шоу фанатов ЦСКА поле заволокло дымом и арбитрам даже пришлось на какое-то время остановить встречу.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На самых последних секундах встречи в штрафной ЦСКА произошёл спорный эпизод: мяч коснулся руки защитника, но судья пенальти не поставил. Из-за этого и без того бушевавшие эмоции вспыхнули ещё сильнее.

В дополнительное время главным хедлайнером снова стал "Спартак". Сначала красно-белые потеряли одного футболиста: Понсе получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако даже в меньшинстве хозяева поля сумели придумать гол. Джордан Ларссон принял передачу от своего голкипера, выиграл борьбу у защитника и мощно пробил под опорную ногу Игорю Акинфееву — 3:2. Праздновать гол с фанатами прибежал даже главный тренер Доменико Тедеско.

Как оказалось, этот мяч стал победным: сколько ЦСКА ни старался отыграться снова, ему это не удалось.

3:2 — "Спартак" выигрывает второе московское дерби за пять дней и выходит в полуфинал Кубка России. Там красно-белых уже ждёт "Зенит".

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть