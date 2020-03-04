Гончаренко грубо оттолкнул тренера "Спартака" после поражения в дерби

После матча "Спартак" — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России главный тренер красно-белых отправился пожать руку своему коллеге из армейского клуба, однако тот был настроен агрессивно. Виктор Гончаренко сначала показывал немцу, что не желает с ним общаться, а затем и вовсе оттолкнул тренера команды соперника.