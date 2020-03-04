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Гончаренко грубо оттолкнул тренера "Спартака" после поражения в дерби

Наставник армейцев был не в настроении.

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После матча "Спартак" — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России главный тренер красно-белых отправился пожать руку своему коллеге из армейского клуба, однако тот был настроен агрессивно. Виктор Гончаренко сначала показывал немцу, что не желает с ним общаться, а затем и вовсе оттолкнул тренера команды соперника.

Напомним, что матч завершился победой "Спартака" со счётом 3:2. Решающий мяч красно-белые забили в дополнительное время, играя при этом в меньшинстве.

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