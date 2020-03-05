"Шансов не было". Спасатель объяснил, почему отравившиеся на вечеринке в бане не могли спастись

То количество углекислого газа, которое выделилось от погружения в бассейн 60 килограммов сухого льда, не оставило участникам банной вечеринки в Москве, которые нырнули в воду, шансов выжить. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на бывшего руководителя Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя РФ Александра Гофштейна.
— Его (углекислого газа. — Прим. Лайфа) аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть, — пояснил эксперт.
Он отметил, что при отравлении углекислым газом у человека практически нет шансов выжить. Единственной существующей методикой является вентиляция лёгких, но она возможна только при условии наличия соответствующего оборудования и быстрого прихода помощи.
А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было
Александр Гофштейн
Заслуженный спасатель РФ
Напомним, трагедия произошла 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы. Супруг известной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко решил погрузить в бассейн большое количество сухого льда, о вреде которого и о необходимых мерах безопасности его предупреждали заранее. Реакция, в которую вступили вещества, привела к гибели трёх человек, в том числе самого мужа Екатерины.