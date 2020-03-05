Власти Швейцарии подтвердили первую смерть от коронавируса в стране

Полиция Швейцарии сообщила о первом смертельном случае из-за коронавируса на территории страны. По предварительным данным, пациент скончался в регионе Тичино, который граничит с Италией.

Тем временем общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно. Большая часть заболевших — это молодые люди с высокой активностью социальных контактов, заядлые путешественники, а также бизнесмены и служащие, чья деятельность связана с большим количеством командировок.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась в более чем 50 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Ранее Лайф сообщал, что первые два случая коронавируса были зарегистрированы в Венгрии. Отметим, что за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа во всём мире увеличилось на 2223 человека, из них на территории Китая было зарегистрировано только 120 случаев, остальные — за его пределами.