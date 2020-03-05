В Кремле рассказали о мерах, призванных улучшить условия для развития хороших специалистов в стране

В России создаются различные программы для поддержки среднего и малого бизнеса, перспективных учёных, выделяются гранты, чтобы помочь наиболее талантливой молодёжи реализоваться в стране. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Если молодёжь хочет уехать, это не надо воспринимать со знаком минус. Кто-то уезжает, кто-то возвращается... Наша задача — сделать так, чтобы в самых разных областях России были самые лучшие условия, — отметил он.
По словам Пескова, тенденция оттока специалистов наблюдается во всех странах, "это обычный круговорот".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство сделает всё необходимое для самореализации специалистов.
Авторы
Романова Варвара
Юнашев Александр