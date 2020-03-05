В Кремле рассказали о мерах, призванных улучшить условия для развития хороших специалистов в стране

В России создаются различные программы для поддержки среднего и малого бизнеса, перспективных учёных, выделяются гранты, чтобы помочь наиболее талантливой молодёжи реализоваться в стране. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Если молодёжь хочет уехать, это не надо воспринимать со знаком минус. Кто-то уезжает, кто-то возвращается... Наша задача — сделать так, чтобы в самых разных областях России были самые лучшие условия, — отметил он.

По словам Пескова, тенденция оттока специалистов наблюдается во всех странах, "это обычный круговорот".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство сделает всё необходимое для самореализации специалистов.

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