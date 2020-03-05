Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова направят на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на самого журналиста. Он пояснил, что на экспертизе настоял Следственный комитет. Другие подробности выясняются.

Напомним, что в июне 2019 года Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков, тогда как сам он утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено.

В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.