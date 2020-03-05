Депутат от партии Порошенко раскрыл детали разговора с не пожавшим его руку Зеленским

Украинский народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко раскрыл, о чём ему сказал президент Владимир Зеленский, спустившись накануне с трибуны Верховной рады. Момент, о котором идёт речь, транслировали украинские телеканалы, однако звука при этом не было. На кадрах было видно, что после выступления Гончаренко, который признался, что не знает, кто перед ним — Зеленский или Голобородько (его герой в сериале "Слуга народа"), украинский лидер во время перерыва в заседании спускается с трибуны и уверенным шагом направляется к ложе партии Петра Порошенко.

— Когда он подошёл, я ему протянул руку. Во-первых, нормальный человек всегда так делает, а во-вторых, это глава государства. Хотя он мне и не нравится, я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом. К сожалению, у него, наверное, есть проблемы с этикетом, он мне руку не пожал, это его дело. А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему сказал, что на личности никто не переходил и не надо врать. Это весь наш разговор, — поведал Гончаренко.