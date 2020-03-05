Журнал Time показал сотню "женщин года", которые могли бы занять место мужчин

Американский журнал Time на протяжении 72 лет помещал на обложку победителей номинации "Мужчина года". В преддверии 8 Марта редакция выбрала сотню женщин, которые могли бы их заменить и стать олицетворением прошедших лет.

— Вдохновившись ежегодной номинацией Time "Человек года", мы выбрали влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920-го, в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США, — отметили авторы интерактивного проекта.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

Отмечается, что в 1999 году номинацию журнала "Мужчина года" переименовали в "Человек года", и на обложке Time начали появляться женщины. Несмотря на это, покрасоваться на ней успело не так много представительниц прекрасного пола.

В рамках проекта редакция выбрала 100 женщин, которых сочли недооценёнными и достаточно влиятельными, чтобы стать символом того или иного года. Всего было создано 89 новых обложек. К ним прибавили ещё 11, на которых изображены победительницы номинации "Человек года".

— От Амелии Эрхарт (первой женщины-пилота, которой удалось перелететь Атлантический океан. — Прим. Лайфа) до Бейонсе, от Эвы Перон (первой леди Аргентины. — Прим. Лайфа) до Малалы Юсуфзай (лауреата Нобелевской премии мира. — Прим. Лайфа) — встречайте 100 женщин, определивших облик столетия, — сообщается на сайте Time.