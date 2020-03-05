Асад: Восстановления отношений с Турцией не будет, пока она поддерживает террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил, что примирение Дамаска и Анкары возможно при условии, что Турция перестанет поддерживать сирийских террористов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

— Наша общая с Россией цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть её на естественную позицию. <...> Мы не можем прийти к такому результату, пока Эрдоган поддерживает террористов, — сказал Асад.

При этом, по его словам, между народами двух стран нет вражды, а вся напряжённость связана с политическими мотивами.

Кроме того, несмотря на разрыв дипломатических отношений между странами, который произошёл в 2012 году, как отметил Асад, за последние два года состоялось несколько встреч представителей спецслужб Турции и Сирии.

Напомним, конфликт между Сирией и Турцией обострился после того, как под удар сирийских военных по террористам попали турецкие военнослужащие, которых в том регионе вообще не должно было быть. В результате атаки 33 человека погибли и ещё 32 получили ранения. После этого Турция развернула в Сирии операцию "Весенний щит", в ходе которой лишь за последние сутки "обезвредила" более 180 солдат сирийской армии и ряд бронетехники. Кроме того, российское Минобороны накануне сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе.