Избитый москвичом фельдшер попал в объектив камер наблюдения

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В распоряжении Лайфа оказались видео с камер наблюдения, запечатлевших момент входа и выхода из подъезда фельдшера Андрея Дворникова, на которого с кулаками набросился отец маленькой пациентки.

На кадрах видно, что после злополучного вызова мужчина вышел из дома, придерживая у лица повязку. Сзади его придерживал коллега.

Напомним, Дворников пострадал из-за того, что приехал на вызов к малышке с бронхопневмонией с костюмом химзащиты, как положено по предписаниям в связи с распространением коронавируса. Отца девочки это обидело.